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Трамп поставил Китаю ультиматум и пригрозил 50% тарифами

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США могут ввести на импорт из Китая дополнительные 50% тарифы. Это произойдет, если Пекин не отменит 34% тарифы на американские товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Трамп написал, что вчера, 6 апреля, Китай ввел ответные 34% тарифы для США.  Пекин проигнорировал на его предупреждение, что любая страна, которая "будет мстить, немедленно столкнется с новыми и значительно более высокими тарифами". 

"Поэтому, если Китай не снимет увеличение (тарифов - ред.) на 34% сверх своих уже долгосрочных торговых злоупотреблений до завтра, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на Китай в размере 50%, которые вступят в силу 9 апреля", - добавил он. 

Также президент заверил, что вдобавок все переговоры с Китаем, которые касаются запросов Пекина о встрече с американскими чиновниками, будут прекращены. 

Торговая война США и Китая

Напомним, США недавно ввели тарифы на импорт товаров из ряда стран. В случае с Китаем тарифы составили 34%.

В ответ Китай также решил ввести 34% тарифы на импорт из США с 10 апреля. Решение американского президента в Пекине назвали "типичным актом одностороннего запугивания".

На фоне торговой войны цены на нефть резко рухнули. В частности, нефть марки Brent теперь стоит 64 доллара за баррель.

Более детально о тарифах Трампа - в материале РБК-Украина.

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