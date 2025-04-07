Трамп поставил Китаю ультиматум и пригрозил 50% тарифами

Трамп написал, что вчера, 6 апреля, Китай ввел ответные 34% тарифы для США. Пекин проигнорировал на его предупреждение, что любая страна, которая "будет мстить, немедленно столкнется с новыми и значительно более высокими тарифами".

"Поэтому, если Китай не снимет увеличение (тарифов - ред.) на 34% сверх своих уже долгосрочных торговых злоупотреблений до завтра, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на Китай в размере 50%, которые вступят в силу 9 апреля", - добавил он.

Также президент заверил, что вдобавок все переговоры с Китаем, которые касаются запросов Пекина о встрече с американскими чиновниками, будут прекращены.