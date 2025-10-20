Трамп поставив Китай перед вибором: виконати вимоги США чи ризикнути тарифами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Так, виступаючи на борту літака Air Force One, Трамп заявив напередодні, що не дозволить Китаю використовувати свій вплив на ринок стратегічних матеріалів як інструмент тиску.

Президент США вимагає від Китаю припинення експорту фентанілу, відновлення закупівель американської сої та відмову від маніпулювання постачаннями рідкоземельних металів. Лише за таких умов, за словами Дональда Трампа, можливо повернутись до торговельних переговорів між країнами.

Окремо президент США наголосив на вимозі припинити потрапляння фентанілу та його прекурсорів на американський ринок, звинувативши Китай у недостатньому контролі над експортом хімічних компонентів, які сприяють опіоїдній кризі у США.

Переговори в Малайзії - останній шанс до перемир’я

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що черговий раунд переговорів між делегаціями США та Китаю відбудеться цього тижня в Малайзії. Це станеться менш ніж за три тижні до завершення чинного торговельного перемир’я, яке спливає 10 листопада.

Напруження у відносинах двох країн різко зросло після того, як США оголосили про введення 100% мит на китайські товари з 1 листопада, а також запровадили додаткові технологічні обмеження. У відповідь Китай пообіцяв жорсткий експортний контроль на стратегічні метали, включно з рідкоземельними елементами.

Соєвий фронт

Вашингтон також вимагає відновлення закупівель американської сої, які повністю припинилися протягом поточного року. Минулого року Китай імпортував олійних бобів зі США на суму понад 12 мільярдів доларів, однак нині повністю переорієнтувався на постачання з Південної Америки. Це викликало серйозне незадоволення серед американських фермерів, які є важливою частиною електоральної бази Трампа.

Американські фермери дедалі гучніше вимагають від Білого дому дій, оскільки склади переповнені нерозпроданою соєю, а ринок ледь не паралізований. Вашингтон готує компенсаційні пакети, однак їхнє ухвалення затягується через бюджетні суперечки та часткове призупинення роботи уряду.

Трамп раніше закликав Китай збільшити закупівлі сої у чотири рази, але наразі з боку Пекіна немає сигналів про готовність до такого кроку.

Рідкоземельні метали

Потенційне обмеження експорту рідкоземельних металів із Китаю становить стратегічну загрозу для американського військово-промислового комплексу, виробників смартфонів та електротехніки.

Китайська сторона намагається запевнити міжнародну спільноту, що "нормальні торговельні потоки не постраждають", але водночас офіційний Пекін прямо називає експортний контроль відповіддю на "провокаційні санкції США".

Очікується, що Трамп і Сі Цзіньпін особисто обговорять найгостріші питання наприкінці місяця під час саміту АТЕС у Південній Кореї.