Трамп посоветовал Китаю не медлить с заключением торгового соглашения с США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал власти Китая не ждать новых выборов президента США и без промедления заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Трамп заявил, что Китаю не стоит ожидать прихода нового президента-демократа в надежде на уступки с его стороны, поскольку сам Трамп настроен на победу на следующих выборах.

"Я думаю, что Китай почувствовал, что на недавних переговорах он так сильно проиграл, что хочет подождать до следующих выборов 2020 года, чтобы им повезло и победу одержал демократ. При такой ситуации они продолжат грабить США на 500 млрд долларов в год", - считает президент США.

Трап считает, что именно он победит на следующих выборах, поскольку, по его словам, при нем в стране "лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое".

Он пригрозил Китаю сделкой на гораздо худших для него условиях, если она будет заключена во время его второго срока.

Трамп таже в очередной раз подчеркнул, что США выгодны высокие пошлины на китайскую продукцию.

Напомним, президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще на 300 млрд долларов.