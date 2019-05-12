Трамп порадив Китаю не зволікати з укладенням торговельної угоди з США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав владу Китаю не чекати нових виборів президента США і без зволікання укласти торговельну угоду з Вашингтоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Трамп заявив, що Китаю не варто очікувати приходу нового президента-демократа, сподываючись на поступки з його боку, оскільки сам Трамп налаштований на перемогу на наступних виборах.

"Я думаю, що Китай відчув, що на нещодавніх переговорах він так сильно програв, що хоче почекати до наступних виборів 2020 року, щоб їм пощастило і перемогу здобув демократ. У такому разі вони продовжать грабувати США на 500 млрд доларів на рік", - вважає президент США.

Трап вважає, що саме він переможе на наступних виборах, оскільки, з його слів, за нього в країні "найкращі показники економіки і рівня зайнятості в історії США і багато іншого".

Він пригрозив Китаю угодою на значно гірших для нього умовах, якщо вона буде укладена під час його другого терміну.

Трамп також учергове підкреслив, що США вигідні високі мита на китайську продукцію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 10 травня, розпорядився запровадити мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще на 300 млрд доларів.