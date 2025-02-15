Трамп поскаржився, що ЗМІ хочуть посварити його з Маском

"Я постійно спостерігаю за такими (діями ЗМІ, - ред.)... Ілон зателефонував мені і сказав: "Знаєте, вони намагаються посварити нас". Я відповів йому: "Абсолютно так"", - заявив він.

Трамп поскаржився, що деякі видання поширювали повідомлення, що він нібито віддав владу над країною Маску, а також називали Маска "президентом".

"Це так очевидно. Вони так погано це роблять. Я раніше думав, що у них це добре виходить. Насправді вони погані в цьому", - сказав Трамп, коментуючи нібито спроби ЗМІ посварити його з Маском.

Президент США також висловив упевненість у тому, що американці розуміють, яка мета у видань, що публікують подібні матеріали.