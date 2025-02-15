Трамп поскаржився, що ЗМІ хочуть посварити його з Маском

Президент США Дональд Трамп поскаржився на американські ЗМІ. Він стверджує, що його намагаються посварити з главою Департаменту з питань ефективності уряду США Ілоном Маском.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю Fox News.
"Я постійно спостерігаю за такими (діями ЗМІ, - ред.)... Ілон зателефонував мені і сказав: "Знаєте, вони намагаються посварити нас". Я відповів йому: "Абсолютно так"", - заявив він.
Трамп поскаржився, що деякі видання поширювали повідомлення, що він нібито віддав владу над країною Маску, а також називали Маска "президентом".
"Це так очевидно. Вони так погано це роблять. Я раніше думав, що у них це добре виходить. Насправді вони погані в цьому", - сказав Трамп, коментуючи нібито спроби ЗМІ посварити його з Маском.
Президент США також висловив упевненість у тому, що американці розуміють, яка мета у видань, що публікують подібні матеріали.
Варто зазначити, що американський мільярдер Ілон Маск активно підтримував Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії. Він також пожертвував велику суму на його кампанію.
Трамп призначив Маска очільником Департаменту з питань ефективності уряду США, а в адміністрації Трампа назвали Маска спеціальним державним службовцем.
Як повідомляють американські ЗМІ, команда Маска скоротила витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів.
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