Трамп пожаловался, что СМИ хотят поссорить его с Маском

"Я постоянно наблюдаю за такими (действиями СМИ, - ред.)... Илон позвонил мне и сказал: "Знаете, они пытаются поссорить нас". Я ответил ему: "Абсолютно так"", - заявил он.

Трамп пожаловался, что некоторые издания распространяли сообщения, что он якобы отдал власть над страной Маску, а также называли Маска "президентом".

"Это так очевидно. Они так плохо это делают. Я раньше думал, что у них это хорошо получается. На самом деле они плохие в этом", - сказал Трамп, комментируя якобы попытки СМИ поссорить его с Маском.

Президент США также выразил уверенность в том, что американцы понимают, какая цель у изданий, публикующих подобные материалы.