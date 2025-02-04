У Білому домі назвали Маска "спеціальним держслужбовцем": що це означає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Статус Маска означає, що він не є волонтером чи штатним федеральним службовцем. Згідно з інформацією Міністерства юстиції, спеціальний держслужбовець - це "будь-хто, хто працює або, як очікується, працюватиме на уряд протягом 130 днів або менше протягом 365-денного періоду".

За словами неназваного посадовця, Маск не отримує зарплату. Водночас мільярдер має надсекретний допуск до державної таємниці й підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє держслужбовцям брати участь у справах, які можуть вплинути на їхні фінансові інтереси.

Вчора, 3 лютого, Трамп підтвердив інформацію про те, що мільярдер має доступ до критично важливої платіжної системи Міністерства фінансів, яка переказує кошти від імені всього федерального уряду. Федеральні профспілки й інші організації, своєю чергою, подали до суду на відомство через цей доступ.