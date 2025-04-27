Трамп посилює контроль над чиновниками, поки Маск відходить від DOGE, - WSJ
Адміністрація Дональда Трампа намагається контролювати звільнення і найм чиновників та держслужбовців. Це відбувається через те, що Ілон Маск скорочує роботу в Департаменті ефективності уряду (DOGE).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Наприкінці квітня на тлі падіння прибутку Tesla Маск пообіцяв скоротити час роботи в DOGE до одного-двох днів на тиждень. Він зосередиться на керівництві власними компаніями.
За словами співрозмовників, контролем за кадровою політикою держустанов займеться Федеральне управління кадрів - незалежний орган при уряді США.
Як пише WSJ з посиланням на службові документи управління, чиновників будуть оцінювати, виходячи з "сумлінного втілення ними в життя законів та політики президента". Просування політичного порядку денного Трампа стане "головним елементом" характеристики держслужбовців.
За планом американські відомства мають перейти на нову систему з 2026 року фінансового року (тобто вже з 1 жовтня).
Маск скорочує уряд США
Мільярдер Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду США (DOGE) та ініціював масштабне скорочення федеральних агентств, що призвело до звільнення тисяч державних службовців.
Такі дії викликали неоднозначну реакцію, навіть серед соратників Дональда Трампа. ЗМІ повідомляли про конфлікт Маска з держсекретарем Марко Рубіо, хоча в адміністрації Трампа цю інформацію спростували.
За даними Politico, після хвилі звільнень президент США Дональд Трамп ухвалив рішення обмежити повноваження Маска.
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