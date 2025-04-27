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Трамп усиливает контроль над чиновниками, пока Маск отходит от DOGE, - WSJ

Вашингтон, Воскресенье 27 апреля 2025 12:03
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Трамп усиливает контроль над чиновниками, пока Маск отходит от DOGE, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Администрация Дональда Трампа пытается контролировать увольнение и найм чиновников и госслужащих. Это происходит из-за того, что Илон Маск сокращает работу в Департаменте эффективности правительства (DOGE).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В конце апреля на фоне падения прибыли Tesla Маск пообещал сократить время работы в DOGE до одного-двух дней в неделю. Он сосредоточится на руководстве собственными компаниями.

По словам собеседников, контролем за кадровой политикой госучреждений займется Федеральное управление кадров - независимый орган при правительстве США.

Как пишет WSJ со ссылкой на служебные документы управления, чиновников будут оценивать, исходя из "добросовестного воплощения ими в жизнь законов и политики президента". Продвижение политической повестки дня Трампа станет "главным элементом" характеристики госслужащих.

По плану американские ведомства должны перейти на новую систему с 2026 финансового года (то есть уже с 1 октября).

Маск сокращает правительство США

Миллиардер Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE) и инициировал масштабное сокращение федеральных агентств, что привело к увольнению тысяч государственных служащих.

Такие действия вызвали неоднозначную реакцию, даже среди соратников Дональда Трампа. СМИ сообщали о конфликте Маска с госсекретарем Марко Рубио, хотя в администрации Трампа эту информацию опровергли.

По данным Politico, после волны увольнений президент США Дональд Трамп принял решение ограничить полномочия Маска.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
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