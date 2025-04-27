Трамп усиливает контроль над чиновниками, пока Маск отходит от DOGE, - WSJ
Администрация Дональда Трампа пытается контролировать увольнение и найм чиновников и госслужащих. Это происходит из-за того, что Илон Маск сокращает работу в Департаменте эффективности правительства (DOGE).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
В конце апреля на фоне падения прибыли Tesla Маск пообещал сократить время работы в DOGE до одного-двух дней в неделю. Он сосредоточится на руководстве собственными компаниями.
По словам собеседников, контролем за кадровой политикой госучреждений займется Федеральное управление кадров - независимый орган при правительстве США.
Как пишет WSJ со ссылкой на служебные документы управления, чиновников будут оценивать, исходя из "добросовестного воплощения ими в жизнь законов и политики президента". Продвижение политической повестки дня Трампа станет "главным элементом" характеристики госслужащих.
По плану американские ведомства должны перейти на новую систему с 2026 финансового года (то есть уже с 1 октября).
Маск сокращает правительство США
Миллиардер Илон Маск возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE) и инициировал масштабное сокращение федеральных агентств, что привело к увольнению тысяч государственных служащих.
Такие действия вызвали неоднозначную реакцию, даже среди соратников Дональда Трампа. СМИ сообщали о конфликте Маска с госсекретарем Марко Рубио, хотя в администрации Трампа эту информацию опровергли.
По данным Politico, после волны увольнений президент США Дональд Трамп принял решение ограничить полномочия Маска.
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