Трамп усиливает контроль над чиновниками, пока Маск отходит от DOGE, - WSJ

Администрация Дональда Трампа пытается контролировать увольнение и найм чиновников и госслужащих. Это происходит из-за того, что Илон Маск сокращает работу в Департаменте эффективности правительства (DOGE).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В конце апреля на фоне падения прибыли Tesla Маск пообещал сократить время работы в DOGE до одного-двух дней в неделю. Он сосредоточится на руководстве собственными компаниями.

По словам собеседников, контролем за кадровой политикой госучреждений займется Федеральное управление кадров - независимый орган при правительстве США.

Как пишет WSJ со ссылкой на служебные документы управления, чиновников будут оценивать, исходя из "добросовестного воплощения ими в жизнь законов и политики президента". Продвижение политической повестки дня Трампа станет "главным элементом" характеристики госслужащих.

По плану американские ведомства должны перейти на новую систему с 2026 финансового года (то есть уже с 1 октября).