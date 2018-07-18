Трамп не пішов на поступки перед Путіним у питанні України, - прем'єр Польщі

Моравецький наголосив, що також не бачить загрози для Польші після саміту

Президент США Дональд Трамп у ході саміту у Гельсінкі не пішов на поступки перед главою Росії Володимиром Путіним у питанні України. Про це заявив голова уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає видання "Польське радіо".

Він підкреслив, що не бачить загрози для Польщі після зустрічі лідерів США і Росії.

"Я не побачив, аби президент Трамп пішов на поступки перед Росією з питання Криму або війни в Україні", - сказав очільник польського уряду.

Він додав, що Сполучені Штати Америки є головним гарантом національної безпеки Польщі та її партнером у безпековій сфері.

Слід підкреслити, що Моравецький підтримав зміцнення обороноздатності східного флангу НАТО у зв’язку з агресивною політикою Російської Федерації.

Крім того, він підтримав і критичні зауваження президента США з приводу енергетичної політики деяких країн Європейського союзу, зокрема Німеччини, яка, за словами Трампа, у зв'язку з участю у будівництві газопроводу "Північний потік-2" стає заручницею Росії.

Нагадаємо, як повідомлялося, президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін на зустрічі у Гельсінкі обговорили ситуацію в Україні. За словами Путіна, під час обговорення сторони звернули увагу на важливість добросовісної реалізації мінських домовленостей.

"США могли б рішучіше наполягати на цьому і налаштовувати українське керівництво на цю роботу", - підкреслив російський президент.

Крім того, російський лідер запевнив Трампа, що РФ готова зберегти транзит газу через Україну після будівництва газогону "Північний потік-2".