РФ готова сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", - Путин

В ходе встречи Путина и Трампа обсуждалась ситуация в Украине

Российская Федерация (РФ) готова сохранить транзит газа через Украину после строительства "Северного потока-2". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Путина, он заверил Трампа, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

"Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - заявил он, комментируя опасения Трампа о перекрытии транзита через Украину после запуска "Северного потока-2".

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе встречи Путина и Трампа обсуждалась ситуация в Украине.

15 июля в Хельсинки начались акции протестов накануне саммита Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.