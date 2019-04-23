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Трамп посетит с визитом Британию и Францию

Новости » Политика    23.04.2019 - 15:46
Трамп посетит с визитом Британию и Францию
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп принял приглашение посетить эти страны на годовщину Высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в июне на годовщину Высадки в Нормандии посетит Великобританию и Францию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Сообщается, что Трамп и первая леди США приняли приглашение британской королевы Елизаветы II посетить Великобританию с 3 по 5 июня 2019 года. Ожидается, что американский лидер проведет также встречу с премьером Терезой Мэй и примет участие в церемонии в Портсмуте по случаю 75-й годовщины Высадки в Нормандии.

Также сообщается, что 6 июня Трамп отправится во Францию на встречу с президентом Эммануэлем Макроном, а также примет участие в мероприятиях на американском кладбище в Нормандии.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может 1 сентября посетить Польшу и объявить об усилении американского военного контингента.

"Если лидеры придут к предварительному согласию, исчезнет препятствие для объявления Трампом американской военной инициативы в Варшаве в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны", - пишет польская газета Rzeczpospolita.

До этого сообщалось, что в Польше планируют построить новый военный объект, на котором будет храниться американская техника.

 

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