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В Польше появится новое хранилище военной техники США

Новости » Политика    23.03.2019 - 09:14
В Польше появится новое хранилище военной техники США
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Новое хранилище начнут строить этим летом

В Польше планируют построить новый военный объект, на котором будет храниться американская техника. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам Столтенберга, новое хранилище построят в районе аэродрома в Повидзе. На нем будет храниться американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы. Строительство начнется этим летом, стоимость оценивается в 260 млн долларов.

Столтенберг уточнил, что объект необходим для укрепления военного присутствия США в Польше. Отметим, всего планируется строительство пяти таких хранилищ, в то числе в Германии, Бельгии и Нидерландах для возможности быстрого развертывания войск США в Европе.

Отметим, до этого Столтенберг заявил, что НАТО готовится к увеличению числа ядерных ракет Российской Федерации в Европе. При этом он отметил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты наземного базирования.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в НАТО втрое уменьшит расходы на оборону. Имеется в виду, что на сегодня на оборону тратится до 6% ВВП, тогда как в альянсе норма составляет 2%.

 

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