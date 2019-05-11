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Трамп доручив ввести мита на китайські товари ще на 300 млрд доларів

Новини » Політика    11.05.2019 - 03:25
Трамп доручив ввести мита на китайські товари ще на 300 млрд доларів
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 10 травня, розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще на 300 млрд доларів. Про це з посиланням на відповідну заяву американського торгового представника Роберта Лайтхайзера, повідомляє Reuters.

Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю, відзначає агентство.

Остаточного рішення щодо нових мит ще не прийнято, додав він, зазначивши, що це буде пов'язано з підвищенням тарифної ставки на китайські товари з 10% до 25% на суму близько 200 млрд доллпров вранці в п'ятницю, 10 травня.

Також не йдеться в заяві Лайтхайзера, щодо яких товарів будуть введені мита.

РБК-Україна писало, що в кінці минулого тижня Трамп заявив про нове підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Так, американський президент пообіцяв вже в цю п'ятницю підняти мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.

Після цього стало відомо, що Китай прийме необхідні заходи у відповідь на дії США, які підвищили мита на китайські товари.

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