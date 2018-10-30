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Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией договора о РСМД

Новости » Политика    30.10.2018 - 09:07
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ранее Трамп заявлял о намерении США выйти из договора

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп дал поручение ряду ведомств подготовить доклад относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для Конгресса США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает РБК-Украина.

В упомянутом разделе говорится, что за нарушение Россией договора, предусмотрена также возможность дополнительных санкций.

"Делегирую государственному секретарю в сотрудничестве с главой Минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить Конгрессу доклад, необходимую в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", - говорится в поручении Трампа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), потому что Российская Федерация нарушает его и не предоставляет отчетов.

Позже Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили возможность дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

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