Трамп доручив підготувути доповідь про порушення Росією договору про РСМД

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше Трамп заявляв про намір США вийти з договору

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп дав доручення ряду відомств підготувати доповідь щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) для Конгресу США. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому, передає РБК-Україна.

У згаданому розділі йдеться, що за порушення договору Росією, передбачена також можливість додаткових санкцій.

"Делегую державному секретареві у взаємодії з главою Мінфіну, міністром оборони, міністром торгівлі та директором національної розвідки повноваження представити Конгресу доповідь, необхідну відповідно до розділу 1244 Закону про захист національної оборони за 2019 фінансовий рік", - йдеться в дорученні Трампа.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), тому що Російська Федерація порушує його і не надає звітів.

Пізніше Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови обговорили можливість подальших переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).