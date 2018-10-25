Трамп і Макрон мають намір ще раз обговорити з Путіним договір про РСМД

Фото: Еммануель Макрон і Дональд Трамп (twitter.com/EmmanuelMacron)

Під час телефонних переговорів президенти Росії і Франції також обговорили Сирію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови обговорили можливість подальших переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У прес-службі повідомили, що переговори повинні відбутися "слідом за недавніми консультаціями між РФ і США щодо майбутнього договору".

Крім того, в ході телефонних переговорів президенти обговорили Сирію, обидва президенти виступили за припинення вогню в Ідлібі та обговорення політичного врегулювання в Сирії.

Як зазначає видання, розмова відбулася напередодні саміту Німеччина - Франція - Росія - Туреччина. Нагадаємо, 22 жовтня президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з Трампом виступив на захист договору про ліквідацію ядерних ракет середнього і меншого радіусу дії (1987 року), зазначивши важливість угоди, яка "фактично завершило епоху Холодної війни між СРСР і США".