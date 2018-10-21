Трамп підтвердив вихід США з договору про РСМД з РФ

Фото: Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп заявив, що РФ порушує договір й не надає звітів

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати мають намір виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД), бо РФ порушує його і не надає звіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Трамп заявив, що Росія порушує угоду протягом багатьох років. Також він додав, що США не дозволять порушувати ядерну угоду й використовувати чи робити зброю, яка заборонена.

"Ми єдині, хто залишається в угоді, і ми виконуємо угоду. Але Росія, на жаль, не дотримується її", - сказав Трамп.

Також він нагадав, що договір стримував США від розробки нової зброї, однак Америка почне розвиток цих типів озброєння, якщо Китай та РФ не відмовляться від своїх планів.

"Ми збираємося розірвати угоду. Потім ми збираємося розробляти озброєння, якщо вони не порозумнішають, і якщо інші не порозумнішають і не скажуть, що давайте не будемо розробляти ці жахливі ядерні озброєння", - додав президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США планують вийти з договору по РСМД. Плани США щодо виходу з договору повідомить помічник президента з питань національної безпеки Джон Болтон, який приїде в Росію з візитом 21 жовтня.