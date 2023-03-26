Трамп порівняв розслідування проти нього з "жахами сталінської Росії"

Дональд Трамп на своєму першому передвиборчому мітингу в Уейко, штат Техас, порівняв розпочаті проти нього розслідування з "жахами сталінської Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Розслідування проти мене – це щось прямо із шоу жахів сталінської Росії. Із самого початку це було одне полювання на відьом і фальшиве розслідування одне за одним", - заявив Трамп.

Перший мітинг Трампа проходить в Вейко, оскільки місто відзначає 30-ту річницю рейду федеральних агентів на релігійну секту "Гілка Давидова", в результаті якого загинули 86 осіб, у тому числі чотири співробітники правоохоронних органів.

В електронному листі представник передвиборного штабу Трампа повідомив, що Вейко був обраний тому, що він розташований між кількома великими населеними пунктами і має інфраструктуру для проведення такого роду заходу.