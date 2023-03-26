UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трамп порівняв розслідування проти нього з "жахами сталінської Росії"

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дональд Трамп на своєму першому передвиборчому мітингу в Уейко, штат Техас, порівняв розпочаті проти нього розслідування з "жахами сталінської Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Розслідування проти мене – це щось прямо із шоу жахів сталінської Росії. Із самого початку це було одне полювання на відьом і фальшиве розслідування одне за одним", - заявив Трамп.

Перший мітинг Трампа проходить в Вейко, оскільки місто відзначає 30-ту річницю рейду федеральних агентів на релігійну секту "Гілка Давидова", в результаті якого загинули 86 осіб, у тому числі чотири співробітники правоохоронних органів.

В електронному листі представник передвиборного штабу Трампа повідомив, що Вейко був обраний тому, що він розташований між кількома великими населеними пунктами і має інфраструктуру для проведення такого роду заходу.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що його нібито готувалися заарештувати 21 березня та закликав до протестів у цьому випадку.

Раніше ми писали, що Дональда Трампа звинуватили у тому, що він не зареєстрував понад сто подарунків від іноземних урядів та керівників держав на загальну суму близько 291 тисяч доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТрампСполучені Штати Америки