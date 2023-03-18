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Трампа звинуватили у приховуванні подарунків від керівників інших країн

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Субота 18 березня 2023 06:27
Трампа звинуватили у приховуванні подарунків від керівників інших країн Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дональда Трампа звинуватили у тому, що він не зареєстрував більше ста подарунків від іноземних урядів та керівників держав на загальну суму близько 291 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь комітету палати представників США з нагляду.

Повідомляється, що до незареєстрованих подарунків Трампа входили, зокрема, золоті ключки для гольфу від екс-прем'єра Японії Сіндзо Абе і шовковий килим від президента Узбекистану Шавката Мірзієєва. Крім того, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, отримав від принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана кинджал та два набори мечів.

В даний час закон США про іноземні подарунки та прикраси забороняє президентам і федеральним чиновникам присвоювати іноземні подарунки дорожче за 415 доларів. За законом, такі подарунки мають передаватися на зберігання державі.

Раніше ми писали, що 17 березня YouTube відновив обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа, який був два роки заблокований після штурму Капітолію. Також повідомлялося, що Facebook розблокував сторінку Трампа.

Крім того, Twitter планував запровадити постійну заборону, проте новий власник Ілон Маск відновив обліковий запис Трампа 19 листопада і розкритикував попереднє керівництво компанії за заборону.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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