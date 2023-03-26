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Трамп сравнил расследования против него с "ужасами сталинской России"

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дональд Трамп на своем первом предвыборном митинге в Уэйко, штат Техас, сравнил начатые против него расследования с "ужасами сталинской России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Расследования против меня – это что-то прямо из шоу ужасов сталинской России. С самого начала это была одна охота на ведьм и фальшивое расследование одно за другим", - заявил Трамп.

Первый митинг Трампа проходит в Уэйко, поскольку город отмечает 30-ю годовщину рейда федеральных агентов на религиозную секту "Ветвь Давидова", в результате которого погибли 86 человек, в том числе четыре сотрудника правоохранительных органов.

В электронном письме представитель предвыборного штаба Трампа сообщил, что Уэйко был выбран потому, что он расположен между несколькими крупными населенными пунктами и имеет инфраструктуру для проведения такого рода мероприятия.

Напомним, что недавно Трамп заявил, что его якобы готовились арестовать 21 марта и призвал к протестам в этом случае.

Ранее мы писали, что Дональда Трампа обвинили в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств на общую сумму около 291 тысячи долларов.

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Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки