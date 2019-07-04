Трамп порекомендовал Ирану быть поосторожнее с угрозами об уране

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп заявил, что угрозы об обогащении урана могут обернуться против Тегерана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ответил на угрозы Ирана об увеличении лимита запасов низкообогащенного урана, который превысит разрешенный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) объем. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Отметим, президент Ирана Хасан Рухани заявил ранее в среду, 3 июля, что Тегеран сокращает свои обязательства в рамках СВПД по иранской ядерной программе. Также он отметил, что после 7 июля Иран вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке. До ядерной сделки этот реактор позволял получать плутоний для ядерного оружия.

"Рухани говорит, что они будут обогащать уран до "любого лимита, который захотят", если не будет новой ядерной сделки. Будь осторожен с угрозами, Иран. Они могут обернуться, чтобы укусить тебя, как никто не был укушен раньше", - предостерег Трамп.

Добавим, 7 июня истекает срок, который предоставил участникам СВПД Хасан Рухани после того, как 8 мая 2019 года объявил о приостановлении части обязательств по ядерной сделке. Рухани тогда призвал участников соглашения вернуться к выполнению программы, посколько считает, что участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения. Тегеран считает, что сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Сделка была заключена в 2015 году, и согласно документу Иран согласился на 97% сократить запасы обогащенного урана в обмен на снятие санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон из ядерной сделки и ввел санкции в отношении Тегерана.

Напомним, страны Европейского союза призвали Иран отменить решение по наращиванию запасов обогащенного урана.