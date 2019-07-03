Страны ЕС призвали Иран отменить решение по урану

Иллюстративное фото (flickr.com/Campus France)

Дипломатические лидеры ЕС обеспокоены действиями Ирана касательно отмены решения об ограничении запаса урана

Страны Европейского союза призвали Иран отменить решение по наращиванию запасов обогащенного урана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что дипломатические лидеры Европейского союза, Франции, Великобритании и Германии обеспокоены действиями Ирана касательно отмены решения об ограничении запаса урана, которое было прописано в ядерной сделке 2015 года.

"Мы призываем Иран свернуть этот шаг и воздерживаться от дальнейших мер, подрывающих ядерную сделку", - говорится в совместном заявлении, которое подписали глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини, а также Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Джереми Хант.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Иран за нарушение условий ядерной сделки. В частности, он выразил недовольство тем, что Тегеран превысил лимит запаса обогащенного урана.

Кроме того, 1 июля стало известно, что Иран превысил лимит, разрешенный ядерным соглашением 2015 года. В то же время в Министерстов иностранных дел Ирана заявили, что шаги по наращиванию запасов остаются "обратимыми".