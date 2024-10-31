Трамп попросив Нетаньяху завершити війну в Газі до його можливого президентства, - ЗМІ

Як розповідають джерела видання, Трамп вже неодноразово закликав Ізраїль швидко завершити війну, втім, це вперше, коли до прохання були додані терміни.

За словами колишнього чиновника адміністрації республіканця, а також ізраїльського посадовця, вперше заклик кандидата в президенти пролунав під час його зустрічі з Нетаньягу на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді в липні поточного року.

Також колишній американський чиновник зауважив, що Трамп не був конкретним у своєму зверненні до Нетаньяху й, можливо, зможе підтримати "залишкову" активність Ізраїля в Секторі Газа, якщо Тель-Авів офіційно завершить війну.

Водночас лише нещодавно прем'єр-міністр Ізраїля, під час засідання фракції, стверджував, що його країна наразі не перебуває на етапі завершення війни. Зокрема Тель-Авів не може погодитись на вимогу ХАМАСу припинити бойові дії в обмін на 101 заручника.

"Сам Трамп на Національному з'їзді Республіканської партії в липні попередив, що ті, хто утримує американських заручників за кордоном, "заплатять дуже велику ціну", якщо вони не будуть звільнені до його вступу на посаду", - пише видання.

Вибори президента в США

Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада. За посаду змагатимуться основні претенденти: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Гарріс, яка представляє Демократичну партію.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, Трамп має невелику перевагу в рейтингах над Гарріс. Водночас дослідження агентства Bloomberg показує, що їхні шанси залишаються приблизно однаковими у семи ключових штатах, які можуть вирішити результати виборів.

Видання РБК-Україна підготувало докладний аналіз кандидатів і їхніх позицій.