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Трамп попросил Нетаньяху завершить войну в Газе до его возможного президентства, - СМИ

Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху завершить войну в Секторе Газа до того, как он возможно возглавит Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как рассказывают источники издания, Трамп уже неоднократно призывал Израиль быстро завершить войну, впрочем, это впервые, когда к просьбе были добавлены сроки

По словам бывшего чиновника администрации республиканца, а также израильского чиновника, впервые призыв кандидата в президенты прозвучал во время его встречи с Нетаньяху на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде в июле текущего года. 

Также бывший американский чиновник отметил, что Трамп не был конкретным в своем обращении к Нетаньяху и, возможно, сможет поддержать "остаточную" активность Израиля в Секторе Газа, если Тель-Авив официально завершит войну. 

В то же время лишь недавно премьер-министр Израиля, во время заседания фракции, утверждал, что его страна пока не находится на этапе завершения войны. В частности Тель-Авив не может согласиться на требование ХАМАСа прекратить боевые действия в обмен на 101 заложника.  

"Сам Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в июле предупредил, что те, кто удерживает американских заложников за рубежом, "заплатят очень большую цену", если они не будут освобождены до его вступления в должность", - пишет издание. 

Выборы президента в США

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. За должность сразятся основные претенденты: Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис, представляющая Демократическую партию.

Согласно последним социологическим опросам, Трамп имеет небольшое преимущество в рейтингах над Харрис. В то же время исследование агентства Bloomberg показывает, что их шансы остаются примерно одинаковыми в семи ключевых штатах, которые могут решить результаты выборов.

Издание РБК-Украина подготовило подробный анализ кандидатов и их позиций.

 

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампИзраильСектор Газа