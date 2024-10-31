Трамп попросил Нетаньяху завершить войну в Газе до его возможного президентства, - СМИ

Как рассказывают источники издания, Трамп уже неоднократно призывал Израиль быстро завершить войну, впрочем, это впервые, когда к просьбе были добавлены сроки.

По словам бывшего чиновника администрации республиканца, а также израильского чиновника, впервые призыв кандидата в президенты прозвучал во время его встречи с Нетаньяху на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде в июле текущего года.

Также бывший американский чиновник отметил, что Трамп не был конкретным в своем обращении к Нетаньяху и, возможно, сможет поддержать "остаточную" активность Израиля в Секторе Газа, если Тель-Авив официально завершит войну.

В то же время лишь недавно премьер-министр Израиля, во время заседания фракции, утверждал, что его страна пока не находится на этапе завершения войны. В частности Тель-Авив не может согласиться на требование ХАМАСа прекратить боевые действия в обмен на 101 заложника.

"Сам Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в июле предупредил, что те, кто удерживает американских заложников за рубежом, "заплатят очень большую цену", если они не будут освобождены до его вступления в должность", - пишет издание.

Выборы президента в США

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. За должность сразятся основные претенденты: Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис, представляющая Демократическую партию.

Согласно последним социологическим опросам, Трамп имеет небольшое преимущество в рейтингах над Харрис. В то же время исследование агентства Bloomberg показывает, что их шансы остаются примерно одинаковыми в семи ключевых штатах, которые могут решить результаты выборов.

Издание РБК-Украина подготовило подробный анализ кандидатов и их позиций.