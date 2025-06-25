Трамп не попередив європейських лідерів про рішення атакувати Іран, - Politico
Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про атаку на Іран без попереднього узгодження з європейськими лідерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Трамп, хоч і не повторює прямих погроз вивести США з НАТО, як це було у 2018 році, продовжує створювати напругу в Альянсі.
Його риторика викликає занепокоєння у європейських лідерів, особливо через небажання координувати рішення, які стосуються спільної безпеки.
Як пише ЗМІ, за словами джерел, Трамп майже не консультувався з партнерами перед тим, як санкціонував удари бомбардувальниками B-2 по ядерних об’єктах Ірану минулої суботи.
Напередодні, під час саміту G7 у Канаді, він залишив лідерів із відчуттям, що може вдатися до силових дій без попереджень.
Один з європейських чиновників зауважив: Трамп демонструє рішучість діяти самостійно і не розглядає колективну безпеку як основний принцип НАТО.
"Він буде рішучим і робитиме те, що вважає найкращим для Америки", - сказало джерело у Білому домі.
Президент критикує союзників за недостатні оборонні витрати, особливо Іспанію, яка просила про виключення з нового мандату НАТО.
За словами Трампа, навіть США не мають зобов’язань дотримуватись цієї нової планки.
"Я не думаю, що ми повинні платити те, що платять усі інші. Вони в Європі. Ми — ні", - заявив він.
Удар США по Ірану 22 червня
США почали евакуювати своїх дипломатів 12 червня з посольств на Близькому Сході через погрози Ірану завдати ударів по військових базах США. У ніч на 13 червня Ізраїль почав операцію "Левовий народ", атакувавши ядерні та військові об'єкти Ірану.
Весь цей час ходили чутки про те, чи приєднаються Сполучені Штати до цієї операції. У зв'язку з обстрілами з Ірану деякі країни закликали своїх громадян евакуюватися з Ізраїлю та Ірану.
Уже в ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти Ірану у Форзо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо нової ядерної угоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.