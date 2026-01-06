Трамп пообіцяв пришвидшити виробництво зброї для союзників США

За словами президента, наразі виробництво високоточної зброї займає надто багато часу, через що союзники змушені чекати роками. Він навів приклад винищувачів F-35, на які витрачаються надто тривалі терміни, а також замовлення Індії на 68 гелікоптерів Apache, яке досі не виконано.

"Ніхто не має такої якості нашої зброї. Проблема лише в тому, що ми її виробляємо недостатньо швидко. Ми почнемо робити це значно швидше. Будемо суворими з компаніями-виробниками. У нас найкраща зброя у світі. Але потрібно забагато часу для її виробництва. В тому числі для союзників. Якщо союзники хочуть зброю купити, вони повинні чекати чотири роки на літак і п’ять років на гелікоптер. Ми не дозволимо цьому повторитися", - наголосив Дональд Трамп.

Він додав, що тепер буде суворо контролювати оборонні компанії, аби уникнути затримок у постачанні військової техніки.

Нові вимоги передбачатимуть прискорене виробництво літаків, гелікоптерів та іншого озброєння, щоб союзники отримували його вчасно.

За словами президента, ці кроки мають зміцнити обороноздатність союзників США та підвищити швидкість реагування на можливі загрози, особливо на тлі глобальної нестабільності та зростаючих потреб у сучасних озброєннях.