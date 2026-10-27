Трамп пообіцяв офіційно заборонити термін "штучний інтелект"

Президент США Дональд Трамп наполегливо пропонує замінити термін "штучний інтелект". Він обіцяє зробити це офіційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, передає Rapid Response 47 у Х.

Трамп хоче суперінтелект

Трамп зауважив, що The Wall Street Journal продовжує використовувати термін "штучний інтелект".

"Це назва, яка є дуже невдалою та неточною", - каже він.

Трамп каже, що терміном "суперінтелект" називають ШІ майже всі інші або ж незабаром почнуть називати.

"Незабаром ми офіційно заборонимо вживання терміна "штучний інтелект" (ШІ) в усіх відповідних документах та будь-яких інших матеріалах через його неточність", - пообіцяв Трамп.