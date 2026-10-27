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Трамп пообіцяв офіційно заборонити термін "штучний інтелект"

22:29 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Трамп пообіцяв офіційно заборонити термін "штучний інтелект" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп наполегливо пропонує замінити термін "штучний інтелект". Він обіцяє зробити це офіційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, передає Rapid Response 47 у Х.

Трамп хоче суперінтелект

Трамп зауважив, що The Wall Street Journal продовжує використовувати термін "штучний інтелект".

"Це назва, яка є дуже невдалою та неточною", - каже він.

Трамп каже, що терміном "суперінтелект" називають ШІ майже всі інші або ж незабаром почнуть називати.

"Незабаром ми офіційно заборонимо вживання терміна "штучний інтелект" (ШІ) в усіх відповідних документах та будь-яких інших матеріалах через його неточність", - пообіцяв Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп оголосив про створення нової урядової структури - "Сил суперінтелекту" (Super Intelligence Force). Вона яка координуватиме політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту.

Крім того, Трамп підписав указ, що зобов'язує федеральні відомства США використовувати термін "суперінтелект" (SI) замість "штучний інтелект" (AI). Мета - змінити сприйняття технології у суспільстві.

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