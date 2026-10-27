Трамп пообіцяв офіційно заборонити термін "штучний інтелект"
Президент США Дональд Трамп наполегливо пропонує замінити термін "штучний інтелект". Він обіцяє зробити це офіційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, передає Rapid Response 47 у Х.
Трамп хоче суперінтелект
Трамп зауважив, що The Wall Street Journal продовжує використовувати термін "штучний інтелект".
"Це назва, яка є дуже невдалою та неточною", - каже він.
Трамп каже, що терміном "суперінтелект" називають ШІ майже всі інші або ж незабаром почнуть називати.
"Незабаром ми офіційно заборонимо вживання терміна "штучний інтелект" (ШІ) в усіх відповідних документах та будь-яких інших матеріалах через його неточність", - пообіцяв Трамп.
Раніше РБК-Україна писало, що Трамп оголосив про створення нової урядової структури - "Сил суперінтелекту" (Super Intelligence Force). Вона яка координуватиме політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту.
Крім того, Трамп підписав указ, що зобов'язує федеральні відомства США використовувати термін "суперінтелект" (SI) замість "штучний інтелект" (AI). Мета - змінити сприйняття технології у суспільстві.