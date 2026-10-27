Трамп пообещал официально запретить термин "искусственный интеллект"

Президент США Дональд Трамп настойчиво предлагает заменить термин "искусственный интеллект". Он обещает сделать это официально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, сообщает Rapid Response 47 в Х.

Трамп хочет суперинтеллект

Трамп отметил, что The Wall Street Journal продолжает использовать термин "искусственный интеллект".

"Это название, которое очень неудачное и неточное", - говорит он.

Трамп говорит, что термином "суперинтеллект" называют ИИ почти все остальные или вскоре начнут называть.

"В скором времени мы официально запретим употребление термина "искусственный интеллект" (ИИ) во всех соответствующих документах и любых других материалах из-за его неточности", - пообещал Трамп.