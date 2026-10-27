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Трамп пообещал официально запретить термин "искусственный интеллект"

22:29 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Трамп пообещал официально запретить термин "искусственный интеллект" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп настойчиво предлагает заменить термин "искусственный интеллект". Он обещает сделать это официально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, сообщает Rapid Response 47 в Х.

Трамп хочет суперинтеллект

Трамп отметил, что The Wall Street Journal продолжает использовать термин "искусственный интеллект".

"Это название, которое очень неудачное и неточное", - говорит он.

Трамп говорит, что термином "суперинтеллект" называют ИИ почти все остальные или вскоре начнут называть.

"В скором времени мы официально запретим употребление термина "искусственный интеллект" (ИИ) во всех соответствующих документах и любых других материалах из-за его неточности", - пообещал Трамп.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп объявил о создании новой правительственной структуры - "Сил суперинтеллекта" (Super Intelligence Force). Она будет координировать политику американской администрации в области искусственного интеллекта.

Кроме того, Трамп подписал указ, обязывающий федеральные ведомства США использовать термин "суперинтеллект" (SI) вместо "искусственный интеллект" (AI). Цель - изменить восприятие технологии в обществе.

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