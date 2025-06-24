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Генсек НАТО закликав перемогти Росію в гонці озброєнь

Гаага, Вівторок 24 червня 2025 15:16
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Генсек НАТО закликав перемогти Росію в гонці озброєнь Фото: Марк Рютте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія не зможе перемогти в гонці озброєнь країни НАТО, оскільки у неї економіка в 25 разів менша.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

На саміті лідерів НАТО в Гаазі він звернувся із закликом про необхідність домагатися збільшення військових інвестицій і виробництва.

"Є давня римська приказка: хочеш миру - готуйся до війни. Ідея проста: зроби свою оборону настільки сильною, щоб ніхто не наважився напасти на тебе", - сказав він.

За його словами, сьогодні військова перевага НАТО наражається на агресивний виклик з боку Росії, яка швидко переозброюється, підкріпленої китайськими технологіями і озброєної іранською та північнокорейською зброєю.

"Нам потрібно об'єднуватися, впроваджувати інновації та постачати продукцію, і саме в цьому і полягає суть цього форуму", - заявив генсек НАТО.

Рютте закликав зробити більше, зробити це разом і зробити це зараз.

"Просто немислимо, щоб Росія, економіка якої в 25 разів менша за економіку НАТО, могла б перевершити нас у виробництві та озброєнні", - сказав він.

Генсек НАТО закликав витрачати більше, щоб запобігти війні.

"Ми повинні перемогти в цій новій війні виробництва. Ось про що цей саміт", - додав він.

Нагадаємо, розмір економіки Росії становить близько 2 трлн доларів - близько 2% світового ВВП. Розмір економік 32 країн НАТО - близько 50 трлн доларів.

Нова мета НАТО

Нагадаємо, лідери країн НАТО зібралися на саміт у Гаазі, де обговорюють нову мету - збільшення оборонних витрат до 5% ВВП, порівняно з поточними 2%.

Як заявив Рютте, у декларації саміту НАТО в Гаазі будуть "важливі формулювання" щодо України, її підтримки, зокрема й фінансової.

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