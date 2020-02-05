Трамп пообещал уничтожить тиранию в Венесуэле

США приложат все усилия, чтобы уничтожить тиранию в Венесуэле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении в стране.

Трамп назвал Мадуро нелегитимным президентом.

"Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", - заявил он.

Отметим, что на выступление главы Белого дома в Конгрессе США был приглашен временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Трамп обратился к Гуайдо и подтвердил, что именно его США считают "настоящим и законным президентом страны.

"Все американцы поддерживают венесуэльский народ и его борьбу за свободу", - сказал он и добавил, что США "поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии".

Напомним, соперник лидера оппозиции и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра 5 января объявил себя новым председателем парламента, тем самым сместив Гуайдо с должности.

Ранее сообщалось, что Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа предоставит временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо финансовую помощь в размере 52 млн долларов.

Как известно, в Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге после президентских выборов. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании экс-спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента.