Трамп пообещал непропорциональный ответ на агрессию Ирана

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что Вашингтон может непропорционально ответить на атаку со стороны Ирана. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, такое официальное уведомление не предусматривается, но он все же его делает.

"Эти посты в соцсетях послужат уведомлением Конгрессу США о том, что если Иран ударит по какому-либо гражданину США или по американской цели, США быстро и в полной мере ответят, возможно, непропорционально. Такое официальное уведомление не предусматривается, но оно, тем не менее, сделано!", - написал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирана. В частности, в этот перечень были включены объекты культуры. Удар по объектам Ирана, по словам Трампа, произойдет в случае нападения Тегерана на американцев.

Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты применят новое вооружение, на которое было потрачено 2 триллиона долларов, в случае агрессивных действий против американских военных со стороны Тегерана. Трамп подчеркнул, что ударит по Ирану без всяких колебаний.

Министерство иностранных дел Ирана направило США ноту протеста после угроз Трампа нанести удары по культурным объектам республики.

Как известно, по приказу Трампа военные США нанесли удар возле аэрорта в Иране по автоколонне иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб. Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире". По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.