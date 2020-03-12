Трамп пообещал финансовую поддержку уязвимым слоям населения

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации пообещал финансовую поддержку малым предприятиям и уязвимым слоям населения, а также налоговые послабления в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина.

Трамп сообщил, что поручил органам, отвечающим за деятельность малого бизнеса, обеспечить предоставление капитала и ликвидности для компаний, пострадавших от коронавируса.

Также президент США пообещал, что займы будут предоставлять под низкий процент, чтобы позволить компаниям в пострадавших штатах преодолеть временные экономические трудности, вызванные вирусом. Трамп попросил величить финансирование этой программы на дополнительные 50 млрд долларов.

Он подчеркнул, что "даст поручение федеральному казначейству приостановить сбор налогов без взимания последующих неустоек с отдельных групп граждан и частных предприятий".

"В результате этих действий ликвидность экономики повысится в объеме 200 млрд долларов", - отметил президент США.

Трамп также аннонсировал, что скоро примет чрезвычайные меры беспрецедентного характера по предоставлению финансовых послаблений, которые будут распространяться на трудящихся, которые заболели, находятся под карантином или ухаживают за другими заболевшими.

"Я попрошу Конгресс принять законодательные меры, чтобы обеспечить эти послабления", - сказал президент США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах Америки новым коронавирусом COVID-19 заразились по меньшей мере 1 тыс. человек. По информации Министерства здравоохранения США, от вируса умерли 30 американцев.