Трамп пообіцяв фінансову підтримку вразливим верствам населення

Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації пообіцяв фінансову підтримку малим підприємствам і вразливим верствам населення, а також податкові послаблення у зв'язку з поширенням коронавіруса в країні. Про це повідомляє РБК-Україна.

Трамп повідомив, що доручив органам, відповідальним за діяльність малого бізнесу, забезпечити надання капіталу і ліквідності для компаній, постраждалих від коронавіруса.

Також президент США пообіцяв, що позики будуть надавати під низький відсоток, щоб дозволити компаніям у постраждалих штатах подолати тимчасові економічні труднощі, викликані вірусом. Трамп попросив більшити фінансування цієї програми на додаткові 50 млрд доларів.

Він підкреслив, що "віддасть доручення федеральному казначейству припинити збір податків без справляння наступних неустойок з окремих груп громадян та приватних підприємств".

"В результаті цих дій ліквідність економіки підвищиться в обсязі 200 млрд доларів", - зазначив президент США.

Трамп також аннонсировал, що скоро прийме надзвичайні заходи безпрецедентного характеру з надання фінансових послаблень, які будуть поширюватися на працівників, які захворіли, знаходяться під карантином або доглядають за іншими хворими.

"Я попрошу Конгрес прийняти законодавчі заходи, щоб забезпечити ці послаблення", - сказав президент США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавіруса.

РБК-Україна писало, що в Сполучених Штатах Америки новим коронавірусом COVID-19 заразилися щонайменше 1 тис. осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров'я США, від вірусу померли 30 американців.