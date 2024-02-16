Трамп помог Байдену и его сыну одержать важную юридическую победу

Джо Байден і його син Гантер здобули величезну юридичну перемогу завдяки спеціальному прокурору Девіду Вайсу, якого призначив на посаду Дональд Трамп під час свого президентства. Вайс визнав неправдивими свідчення одного з фігурантів справи проти сина чинного президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Девіда Вайса призначив керувати розслідуванням справи Гантера Байдена генеральний прокурор США Меррік Гарланд. У четвер, 15 лютого, Вайс висунув звинувачення проти 43-річного інформатора ФБР Олександра Смирнова за неправдиві заяви та виготовлення фальшивих записів, що стосуються ділових операцій Байдена в Україні.

Перед тим, як очолити розслідування щодо Байдена, Трамп призначив Вайса прокурором округу Делавер. Колишній президент був одним із найактивніших республіканців, що закликали до санкцій проти чинного президента та його сина за ймовірні корупційні оборудки в Україні.

Заява Смирнова про те, що Джо Байден отримав хабар, який він зробив як "конфіденційне джерело інформації" для ФБР, була в центрі розслідування справи щодо імпічменту, яке республіканці запустили в Палаті представників у 2023 році. Озвучені Вайсом звинувачення проти Смирнова, можуть нівелювати спроби оголошення імпічменту чинному американському президенту.

В опублікованому в четвер прес-релізі, Вайс повідомив, що федеральне велике журі висунуло Смирнову обвинувачення у скоєнні кримінальних злочинів за неправдиву заяву та створення неправдивого і фіктивного запису. Максимальне покарання за це - позбавлення волі на строк до 25 років.

В обвинувальному висновку стверджується, що заяви Смирнова до ФБР у червні 2020 року, в яких стверджувалося, що керівники української енергетичної компанії Burisma заплатили Байдену "по 5 мільйонів доларів" в обмін на послуги тодішнього віце-президента, були "вигадкою".

"Обвинувачений трансформував свої рутинні та неординарні ділові контакти з Burisma у 2017 році та пізніше у звинувачення в хабарництві проти (Джо Байдена. - ред.) після того, як висловив упередженість проти (Байдена. - ред.) та його президентської кандидатури", - йдеться в релізі Вайса.

У документі також наголошується, що коли Смирнова допитували агенти ФБР у вересні 2023 року, він повторив деякі зі своїх неправдивих тверджень, змінив свою історію щодо інших своїх тверджень і просунув новий неправдивий наратив після того, як сказав, що зустрічався з російськими чиновниками.

Справа Гантера Байдена

Син президента США Гантер Байден у червні 2023 року визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях та уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

У жовтні Гантер не визнав себе винним за трьома федеральними звинуваченнями про зберігання вогнепальної зброї. За даними слідства, у 2018 році він купив пістолет за фальшивими документами.

8 грудня прокурори висунули сину Байдена нові звинувачення у несплаті податків за дев'ятьма пунктами. За версією слідства, Гантер не сплатив податки на суму не менше 1,4 млн доларів у період з 2016 по 2019 роки. Обвинувальний висновок було подано до окружного суду центрального округу Каліфорнії.

Син Джо Байдена постав перед судом Каліфорнії 11 січня за дев'ятьма пунктами звинувачення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.