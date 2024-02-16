Трамп допоміг Байдену і його сину здобути важливу юридичну перемогу

Джо Байден и его сын Хантер одержали большую юридическую победу благодаря специальному прокурору Дэвиду Вайсу, которого назначил на должность Дональд Трамп во время своего президентства. Вайс признал ложными свидетельства одного из фигурантов дела против сына действующего президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Дэвида Вайса назначил руководить расследованием дела Хантера Байдена генеральный прокурор США Меррик Гарланд. В четверг, 15 февраля, Вайс выдвинул обвинения против 43-летнего информатора ФБР Александра Смирнова за ложные заявления и изготовление фальшивых записей, касающихся деловых операций Байдена в Украине.

Перед тем, как возглавить расследование в отношении Байдена, Трамп назначил Вайса прокурором округа Делавэр. Бывший президент был одним из самых активных республиканцев, призывавших к санкциям против действующего президента и его сына за вероятные коррупционные сделки в Украине.

Заявление Смирнова о том, что Джо Байден получил взятку, которую он сделал как "конфиденциальный источник информации" для ФБР, было в центре расследования дела об импичменте, которое республиканцы запустили в Палате представителей в 2023 году. Озвученные Вайсом обвинения против Смирнова, могут нивелировать попытки объявления импичмента действующему американскому президенту.

В опубликованном в четверг пресс-релизе, Вайс сообщил, что федеральное большое жюри выдвинуло Смирнову обвинения в совершении уголовных преступлений за ложное заявление и создание ложной и фиктивной записи. Максимальное наказание за это - лишение свободы сроком до 25 лет.

В обвинительном заключении утверждается, что заявления Смирнова в ФБР в июне 2020 года, в которых утверждалось, что руководители украинской энергетической компании Burisma заплатили Байдену "по 5 миллионов долларов" в обмен на услуги тогдашнего вице-президента, были "выдумкой".

"Обвиняемый трансформировал свои рутинные и неординарные деловые контакты с Burisma в 2017 году и позже в обвинения во взяточничестве против (Джо Байдена. - ред.) после того, как выразил предвзятость против (Байдена. - ред.) и его президентской кандидатуры", - говорится в релизе Вайса.

В документе также отмечается, что когда Смирнова допрашивали агенты ФБР в сентябре 2023 года, он повторил некоторые из своих ложных утверждений, изменил свою историю касательно других своих утверждений и продвинул новый ложный нарратив после того, как сказал, что встречался с российскими чиновниками.

Дело Хантера Байдена

Сын президента США Хантер Байден в июне 2023 года признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

В октябре, Хантер не признал себя виновным по трем федеральным обвинениям о хранении огнестрельного оружия. По данным следствия, в 2018 году он купил пистолет по фальшивым документам.

8 декабря прокуроры выдвинули сыну Байдена новые обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. По версии следствия, Хантер не уплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2019 годы. Обвинительное заключение было подано в окружной суд центрального округа Калифорнии.

Сын Байдена предстал перед судом Калифорнии 11 января по девяти пунктам обвинения.

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