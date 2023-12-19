Суд у справі Хантера Байдена призначили на 11 січня: у чому його звинувачують

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Згідно з календарем федерального суду, опублікованому в понеділок, син президента Джо Байдена має вперше постати перед звинуваченням у Лос-Анджелесі 11 січня.

Йому пред'явлено звинувачення у трьох кримінальних злочинах та шести правопорушеннях, включаючи подання неправдивої декларації, ухилення від сплати податків, неподання податкових декларацій та несплату податків. Прокурори стверджують, що він витратив мільйони на екстравагантний спосіб життя замість того, щоб сплачувати податки.

Його адвокат заявив, що прокуратура підкорилася політичному тиску під час порушення справи, а Хантер Байден став мішенню через політичну позицію його батька.

Ці справи виникли після того, як було укладено угоду про визнання вини, пов'язану з податками та підрахунком кількості зброї, яка могла б позбавити її тюремного ув'язнення.

Справа Хантера Байдена

Син президента США Хантер Байден у червні визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях та уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Пізніше, у жовтні, він не визнав себе винним за трьома федеральними звинуваченнями про зберігання вогнепальної зброї. За даними слідства, він купив пістолет за фальшивими документами у 2018 році.

8 грудня прокурори пред'явили Хантеру Байдену нові звинувачення у несплаті податків за дев'ятьма пунктами. За версією слідства, Хантер Байден не сплатив податки на суму не менше 1,4 млн доларів у період з 2016 по 2019 роки. Обвинувальний висновок було подано до окружного суду центрального округу Каліфорнії.