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Хантеру Байдену висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами: подробиці

П'ятниця 08 грудня 2023 05:27
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Хантеру Байдену висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами: подробиці Фото: Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокурори висунули Хантеру Байдену, сину президента США Джо Байдена, нові звинувачення у несплаті податків за дев'ятьма пунктами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За версією слідства, Хантер Байден не сплатив податки на суму не менше 1,4 млн. доларів у період з 2016 по 2019 роки.

Обвинувальний висновок було подано до окружного суду центрального округу Каліфорнії. Нові звинувачення включають три кримінальні злочини та шість правопорушень. Стверджується, що замість сплати податків Байден витрачав мільйони на "екстравагантний спосіб життя".

Сторона звинувачення наполягає, що Хантер Байден "продовжував добре заробляти та шалено витрачати гроші у 2018 році", а його витрати "збільшувалися зі зростанням доходів".

"У 2018 році відповідач витратив понад 1,8 млн доларів, у тому числі 722 тисячі доларів на зняття готівки, близько 151 тисячі доларів на одяг та аксесуари та ін. Відповідач не використав ці кошти для сплати податків", - йдеться у обвинувальному висновку.

У свою чергу адвокат Байдена Еббі Лоуелл заявив, що виходячи з фактів і закону, якби прізвище Хантера було якимось іншим, звинувачення в Делавері, а тепер і в Каліфорнії, не були б пред'явлені.

Справа Хантера Байдена

Син президента США Хантер Байден у червні визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях та уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що його син Хантер, підозрюваний у порушеннях при сплаті податків, не вчинив незаконних дій. Згодом американський генпрокурор Меррік Гарланд підвищив статус прокурора, який розслідує справу Хантера Байдена до статусу спеціального прокурора.

Пізніше, у жовтні, син президента Сполучених Штатів не визнав себе винним за трьома федеральними звинуваченнями про зберігання вогнепальної зброї. За даними слідства, він купив пістолет за фальшивими документами у 2018 році.

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Джозеф Байден Сполучені Штати Америки
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