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Трамп не помилився? ЗМІ дізналися, як Україна може отримати 17 Patriot

Четвер 17 липня 2025 17:36
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Трамп не помилився? ЗМІ дізналися, як Україна може отримати 17 Patriot Ілюстративне фото: Україна може отримати 17 Patriot (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна справді може отримати 17 пускових установок Patriot, які були призначені для Швейцарії. Берн уже попередили, що доставки таких систем затримуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Видання звернуло увагу на повідомлення Федерального департаменту оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) Швейцарії, яке попередило, що доставку п'яти батарей Patriot, яка була запланована на 2026 рік, перенесли. Про це відомство попередив Пентагон.

Системи Patriot Швейцарія мала отримати в рамках контракту, який було погоджено ще у 2021 році.

Контрактом передбачається постачання 17 пускових установок Patriot. Також Швейцарія має отримати 70 зенітних ракет GEM-T, п'ять РЛС AN/MPQ-65, шість систем розподілу інформації MIDS-LVT і п'ять пунктів бойового управління AN/MSQ-132.

Defense Express припускає, що кожна батарея Patriot, яку має отримати Швейцарія, включає по три пускові установки. Ще дві пускові установки могли придбати для резерву.

Видання звертає увагу, що поки що невідомо, як США збираються розв'язати юридичні та бюрократичні питання, що можуть бути пов'язані з поставками в Україну батарей, які були призначені для Швейцарії.

Передати 17 Patriot Україні 14 липня обіцяв президент США Дональд Трамп. Він заявляв, що такі системи "не знадобляться одній країні".

Затримка поставок Patriot

Нагадаємо, про затримку поставок систем Patriot Федеральний департамент оборони, цивільного захисту і спорту (DDPS) Швейцарії повідомив тільки сьогодні, 17 липня, посилаючись на повідомлення Пентагону.

У повідомленні причиною вказана "нова пріоритетність". При цьому мови про постачання Patriot Україні там не йшлося.

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