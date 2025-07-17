Трамп не ошибся? СМИ узнали, как Украина может получить 17 Patriot

Украина действительно может получить 17 пусковых установок Patriot, которые были предназначены для Швейцарии. Берн уже предупредили, что доставки таких систем задерживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Издание обратило внимание на сообщение Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS) Швейцарии, которое предупредило что доставку пяти батарей Patriot, которая была запланирована на 2026 год, перенесли. Об этом ведомство предупредил Пентагон.

Системы Patriot Швейцария должна была получить в рамках контракта, который был согласован еще в 2021 году.

Контрактом предусматриваются поставки 17 пусковых установок Patriot. Также Швейцария должна получить 70 зенитных ракет GEM-T, пять РЛС AN/MPQ-65, шесть систем распределения информации MIDS-LVT и пять пунктов боевого управления AN/MSQ-132.

Defense Express предполагает, что каждая батарея Patriot, которую должна получить Швейцария, включает по три пусковых установки. Еще две пусковых установки могли приобрести для резерва.

Издание обращает внимание, что пока неизвестно, как США собираются решить юридические и бюрократические вопросы, которые могут быть связаны с поставками в Украину батарей, которые были предназначены для Швейцарии.

Передать 17 Patriot Украине 14 июля обещал президент США Дональд Трамп. Он заявлял, что такие системы "не понадобятся одной стране".