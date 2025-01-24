Трамп поклав на Зеленського частину відповідальності за початок війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України не мав допустити війни. Він поклав на Володимира Зеленського частину відповідальності за початок російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Він мав не допустити цієї війни", - сказав Трамп.
При цьому американський лідер заявив, що Зеленський "не ангел". Трамп не уточнив, які дії українського президента, на його думку, були помилковими.
За словами Трампа, повномасштабної війни Росії проти України можна було б уникнути, уклавши угоду.
"Він бореться з набагато більшим суб’єктом, набагато більшим, набагато потужнішим. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду, а Зеленський вирішив, що "я хочу битися"", - заявив 47-й президент США.
Трамп також порівняв кількість танків у кожної країни, підкресливши, що у Росії їх більше.
Як зазначає видання NBC News, речник Білого дому не відповів на запитання, як, на думку Трампа, мала діяти Україна, коли Росія почала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.
Інавгурація Дональда Трампа відбулася 20 січня. З початку вступу на посаду він встиг зробити низку заяв про Україну та війну.
Ще до перемоги на виборах Дональд Трамп стверджував, що нібито може закінчити війну за день. Також він заявляв, що хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів.
Напередодні, 22 січня, Трамп у соцмережі Truth Social опублікував звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Він закликав укласти "угоду" про закінчення війни найближчим часом і пригрозив Росії митами та санкціями.
Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Трамп пообіцяв працювати над досягненням мирної угоди між Україною та Росією. Також він наголосив, що хотів би участі Китаю у мирному процесі.
Крім того, президент США зазначав, що хоче зустрітися з Путіним, щоб покласти край війні в Україні.
Більше про те, що готує Трамп та коли можуть початися переговори щодо завершення війни - у матеріалі РБК-Україна.
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