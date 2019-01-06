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Трамп назвал неудачными переговоры по отмене "шатдауна"

Новости » Политика    06.01.2019 - 03:55
Трамп назвал неудачными переговоры по отмене "шатдауна"
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Следующий этап переговоров запланирован на 6 января

Переговоры администрации Белого дома и Демократической партии по завершению приостановления работы американского правительства ("шатдауна") прошли неудачно. Об этом написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп, передает РБК-Украина.

По словам американского президента, переговоры с представителями Демократической партии в Конгрессе вел вице-президент Майк Пенс.

"Он проинформировал меня об итогах встречи. Никакого прогресса не было", - написал Трамп.

Он также добавил, что следующий этап переговоров должен состояться 6 января 2019.

"В конце концов мы должны решить все проблемы по нашей южной границе", - подчеркнул президент.

Трамп назвал неудачными переговоры по отмене &quot;шатдауна&quot;

Отметим, администрация Трампа настаивает на выделении Конгрессом 5,6 млрд долларов на строительство стены на границе США с Мексикой. Демократическая партия, получившая большинство в Палате представителей, выступает против этого.

Отсутствие договоренности по этому поводу не позволяет принять бюджет, в котором предусмотрено финансирование государственных учреждений. Это в сою очередь привело к шатдауну - закрытию ряда бюджетных ведомств в США. На сегодня без работы временно остаются около 800 тыс. человек.

Напомним, несколько дней назад Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта о финансировании правительства для завершения "шатдауна". В них не предусмотрены деньги на строительство стены с Мексикой.

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