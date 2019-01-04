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Представительница демократов избрана спикером Конгресса США

Новости » Политика    04.01.2019 - 00:59
Представительница демократов избрана спикером Конгресса США
Фото: Нэнси Пелоси (twitter.com/VOAMacedonian)

Ранее Пелоси пообещала добиться остановки "шатдауна"

Конгресс Соединенных Штатов избрал своим спикером представительницу Демократической партии Нэнси Пелоси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

The Washington Post.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/10398645-palatu-predstavnikiv-ssha-ocholila-lider-demokrativ-pelosi.html
The Washington Post.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/world/10398645-palatu-predstavnikiv-ssha-ocholila-lider-demokrativ-pelosi.html

За ее кандидатуру проголосовали 219 конгрессменов, против - 192. Таким образом Пелоси одержала победу над лидером республиканцев в палате Кевином Маккарти. Отметим, что среди демократов против Пелоси проголосовали 12 ее однопартийцев.

Представительница демократов избрана спикером Конгресса США

Отметим, что 3 января 2019 к работе приступил новый состав Конгресса, избранный на выборах в США в ноябре, приступил к работе в Вашингтоне 3 января. Палата представителей, которая перешла под контроль демократов в результате выюоров, провела свою первую сессию. В это же время приступил к работе Сенат, в котором большинство сохранили республиканцы.

Пелоси ранее пообещала принять в ближайшее время законопроект, который остановит "шатдаун" - возобновит работу госучреждений без выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Тем самым спикер подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не получит бюджета на строительство этой стены.

Напомним, 2 января лидеры Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате получили приглашения от президента США Дональда Трампа. Он предлагал обсудить приостановку работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию.

Ранее сенаторы от Демократической партии США предложили законопроект, который должен завершить частичное прекращение финансирования американского правительства ("шатдаун").

Трамп пригласил лидеров партий в Конгрессе на встречу по "шатдауну" Демократы предложили план выхода правительства США из "шатдауна"
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