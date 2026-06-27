Трамп показав "патріотичний" паспорт США з власним портретом

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У Сполучених Штатах презентували концепт спеціального обмеженого випуску паспортів, присвячених ювілею незалежності держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Деталі нового дизайну На сторінках пам'ятного документа, представленого напередодні, розміщено репродукції історичних документів та символів, зокрема текст Декларації незалежності. Оновлений дизайн має на меті підкреслити історичне значення 250-річчя США. Наразі триває дискусія щодо того, які саме графічні елементи стануть фінальними. Білий дім перенаправив запити щодо офіційного статусу концепту до Держдепартаменту США, який наразі не надав остаточного підтвердження щодо затвердженого зразка. Фото: дизайн нового паспорта США (truthsocial.com/@realDonaldTrump) Як отримати пам'ятний документ Пам'ятні паспорти до 250-річчя США було анонсовано ще у квітні як обмежену серію документів із особливим художнім оформленням обкладинок та внутрішніх сторінок. Основні факти про нові паспорти: Як отримати: Вони видаватимуться за замовчуванням у Вашингтонському паспортному агентстві (Washington Passport Agency) для тих, хто подає документи на оновлення особисто.

Альтернативи: Онлайн-заявки та звернення до інших паспортних агентств або консульств видаватимуть стандартні паспорти з поточним дизайном.

Контекст: Наразі внутрішня обкладинка паспортів США містить зображення картини Персі Морана, присвяченої написанню національного гімну країни, що супроводжується відповідними рядками з тексту.