Трамп показал "патриотический" паспорт США с собственным портретом

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В Соединенных Штатах был представлен концепт специального ограниченного выпуска паспортов, посвященных юбилею независимости государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Детали нового дизайна На страницах памятного документа, представленного накануне, размещены репродукции исторических документов и символов, в частности, текст Декларации независимости. Обновленный дизайн имеет целью подчеркнуть историческое значение 250-летия США. В настоящее время продолжается дискуссия о том, какие именно графические элементы станут финальными. Белый дом перенаправил запросы относительно официального статуса концепта в Госдепартамент США, который не предоставил окончательного подтверждения относительно утвержденного образца. Фото: дизайн нового паспорта США (truthsocial.com/@realDonaldTrump) Как получить памятный документ Памятные паспорта к 250-летию США были анонсированы еще в апреле как ограниченная серия документов с особым художественным оформлением обложек и внутренних страниц. Основные факты о новых паспортах: Как получить: Они будут выдаваться по умолчанию в Вашингтонском паспортном агентстве (Washington Passport Agency) для подающих документы на обновление лично.

Альтернативы: Онлайн-заявки и обращения в другие паспортные агентства или консульства будут выдавать стандартные паспорта с текущим дизайном.

Контекст: В настоящее время внутренняя обложка паспортов США содержит изображение картины Перси Морана, посвященной написанию национального гимна страны, сопровождающегося соответствующими строчками из текста.