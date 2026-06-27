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Трамп показал "патриотический" паспорт США с собственным портретом

01:47 27.06.2026 Сб
2 мин
Портрет действующего президента страны впервые появляется на обложке документа
aimg Екатерина Коваль
Трамп показал "патриотический" паспорт США с собственным портретом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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В Соединенных Штатах был представлен концепт специального ограниченного выпуска паспортов, посвященных юбилею независимости государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Детали нового дизайна

На страницах памятного документа, представленного накануне, размещены репродукции исторических документов и символов, в частности, текст Декларации независимости. Обновленный дизайн имеет целью подчеркнуть историческое значение 250-летия США.

В настоящее время продолжается дискуссия о том, какие именно графические элементы станут финальными.

Белый дом перенаправил запросы относительно официального статуса концепта в Госдепартамент США, который не предоставил окончательного подтверждения относительно утвержденного образца.

Трамп показал &quot;патриотический&quot; паспорт США с собственным портретомФото: дизайн нового паспорта США (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Как получить памятный документ

Памятные паспорта к 250-летию США были анонсированы еще в апреле как ограниченная серия документов с особым художественным оформлением обложек и внутренних страниц.

Основные факты о новых паспортах:

  • Как получить: Они будут выдаваться по умолчанию в Вашингтонском паспортном агентстве (Washington Passport Agency) для подающих документы на обновление лично.

  • Альтернативы: Онлайн-заявки и обращения в другие паспортные агентства или консульства будут выдавать стандартные паспорта с текущим дизайном.

  • Контекст: В настоящее время внутренняя обложка паспортов США содержит изображение картины Перси Морана, посвященной написанию национального гимна страны, сопровождающегося соответствующими строчками из текста.

Напомним, Дональд Трамп вернулся в практику таможенного шантажа европейских стран, угрожая введением 100% тарифов на любые товары из государств, которые наложат цифровой налог на американские компании.

Вместе с тем, ситуация в Европе осложняется другими конфликтами: Папа Римский Лев XIV инициировал пересмотр концепции "справедливой войны", что вызвало возмущение команды Белого дома.

Кроме того, обострились внутриевропейские споры, в частности между премьером Италии Джорджей Мелони и генсеком НАТО Марком Рютте из-за разногласий по поддержке операций против Ирана.

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