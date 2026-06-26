Трамп повернувся до митного шантажу країн Європи

Будь-яка країна, яка введе цифровий податок на американські компанії, негайно отримає 100% тариф на всі товари, що експортуються до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост американського президента Дональда Трампа в мережі Truth Social.

100% тариф буде запроваджений негайно і замінить будь-які торговельні угоди з такою країною незалежно від того, чи були вони реалізовані, підписані чи ні. Погроза стосується також країн, які продовжать обговорення подібних заходів.

За словами Трампа, численні європейські країни обговорюють запровадження такого податку, а деякі з них близькі до фактичного впровадження.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Франція і Німеччина обговорювали запровадження цифрового податку на американські компанії як відповідь на тарифну політику Трампа.

Тоді представник французького уряду заявив, що Єврокомісія може застосувати такий податок до кінця квітня - однак цього не відбулося.