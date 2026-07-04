Трамп показав макет нової 100-доларової купюри зі своїм підписом

У п'ятницю президент США Дональд Трамп опублікував фото нової 100-доларової купюри зі своїм підписом. Це сталося через кілька місяців після того, як Мінфін США анонсував подібні плани.
Про це повідомляє РБК-Україна повідомляло, що на CNN і пост Трампа в Truth Social.
Ще в березні глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація вперше планує розмістити підпис Трампа на американських купюрах на честь 250-річчя США.
Вже в ніч проти 4 липня Трамп особисто показав, як виглядатиме дана купюра. На зображенні підпис лідера США видно зліва над підписом Бессента.
Суть ситуації в тому, що раніше на 100-доларовій купюрі були лише підписи міністра фінансів та скарбника США, але не чинного президента. Тобто при Трампі така історія сталася вперше.
"Внесок президента в історію як архітектора економічного відродження Америки в Золоте століття незаперечний. Друк його підпису на американських грошах не тільки доречний, а й цілком заслужений", - говорив Бессент у березні.
Наразі CNN звернулися до Мінфіну з питанням, чи друкуються такі купюри.
При цьому історія могла зайти ще далі. Низка членів Конгресу хотіли розмістити портрет Трампа на ювілейній банкноті 250 доларів. Але реалізація була малоймовірна, оскільки вимагала підтримку сенаторів-демократів.
Згідно із законодавством США, "на валюті та цінних паперах США може бути зображений лише портрет померлої людини".
Раніше цього року співробітники Бюро гравіювання та друку готували прототипи купюри у 250 доларів із портретом та підписом Трампа. У травні на брифінгу в Білому домі Бессент заявив Кейтлан Коллінз, що, на його думку, "немає нічого поганого" у розміщенні портрета Трампа на американських грошах.
"Я не думаю, що є щось погане в тому, щоб президент Сполучених Штатів - людина, яка була президентом Сполучених Штатів, - фігурувала на банкноті, присвяченій 250-річчю", - сказав глава Мінфіну США.
CNN зазначає, що Трамп зробив своєю заповітною мрією розміщення свого імені та фото на найрізноманітніших американських документах та пам'ятках.
Буквально нещодавно адміністрація Білого дому помістила його фото та ім'я на пам'ятний американський паспорт, перепустки до національних парків, банери перед різними установами у Вашингтоні, культурні установи, такі як Інститут світу США, та спеціальні рахунки для немовлят.
Крім того, Флорида перейменувала на його частинуміжнародний аеропорт Палм-Біч.