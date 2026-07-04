RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп показал макет новой 100-долларовой купюры со своей подписью

05:00 04.07.2026 Сб
2 мин
Как выглядит купюра с подписью Трампа?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

В пятницу президент США Дональд Трамп опубликовал фото новой 100-долларовой купюры со своей подписью. Это случилось спустя несколько месяцев после того, как Минфин США анонсировал подобные планы.

Об этом сообщает РБК-Украина сообщало что на CNN и пост Трампа в Truth Social.

Важно отметить, что еще в марте глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация впервые планирует разместить подпись Трампа на американских купюрах в часть 250-летия США.

Уже в ночь на 4 июля Трамп лично показал, как будет выглядеть данная купюра. На изображении подпись лидера США видна над подписью Бессента.

Суть всей ситуации в том, что ранее на 100-долларовой купюре были лишь подписи министра финансов и казначея США, но никак не действующего президента. То есть, при Трампе такая история впервые.

"Вклад президента в историю как архитектора экономического возрождения Америки в Золотой век неоспорим. Печать его подписи на американских деньгах не только уместна, но и вполне заслужена", - говорил Бессент в марте.

На данный момент CNN обратились к Минфину с вопросом, печатаются ли уже такие купюры.

При этом история могла зайти еще дальше. Ряд членов Конгресса хотели разместить портрет Трампа на юбилейной банкноте в 250 долларов. Но этот исход был маловероятным, так как требовал поддержку сенаторов-демократов.

Согласно законодательству США, "на валюте и ценных бумагах США может быть изображен только портрет умершего человека".

Ранее в этом году сотрудники Бюро гравировки и печати готовили прототипы купюры в 250 долларов с портретом и подписью Трампа. В мае на брифинге в Белом доме Бессент заявил Кейтлан Коллинз, что, по его мнению, "нет ничего предосудительного" в размещении портрета Трампа на американских деньгах.

"Я не думаю, что есть что-то предосудительное в том, чтобы президент Соединенных Штатов - человек, который был президентом Соединенных Штатов, - фигурировал на банкноте, посвященном 250-летию", - сказал глава Минфина США.

Что еще важно знать

CNN отмечает, что Трамп сделал своей заветной мечтой размещение своего имени и фото на самых разных американских документах и достопримечательностях.

Буквально недавно администрация Белого дома поместила его фото и имя на памятный американский паспорт, пропуска в национальные парки, баннеры перед различными учреждениями в Вашингтоне, культурные учреждения, такие как Институт мира США, и специальные счета для младенцев.

Кроме того, Флорида переименовала в его часть международный аэропорт Палм-Бич.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп