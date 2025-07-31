Трамп покарає Індію через нафту Путіна? Чи зупинять санкції війну в Україні

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Трамп запроваджує 25%-е мито для Індії

Один із приводів - купівля дешевої нафти з Росії

Трамп не задоволений, що гроші за нафту йдуть на війну проти України

Індія вже відмовляється від російської нафти

Стратегія Трампа щодо України може спрацювати, але є нюанс

Що сказав Трамп про мита для Індії

У середу президент США заявив, що введе мито в розмірі 25% на товари з Індії. Воно набуде чинності наприкінці тижня на додачу до "штрафу" через закупівлю дешевої нафти і військових товарів з Росії. По суті, це вторинні санкції проти Москви.

За його словами, Індія - друг і стратегічний партнер США, але між країнами відносно мало торгівлі через індійські мита і "найжорсткіші та найнеприємніші" торговельні бар'єри.

"Крім того, вони завжди купували багато військової техніки в Росії і є найбільшим покупцем енергії в Росії, поряд з Китаєм. У той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні - все це не добре. Тому Індія платитиме тариф у розмірі 25% плюс штраф, починаючи з 1 серпня", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Пізніше він натякнув, що все ще є шанс досягти угоди, щоб уникнути підвищених тарифів. І у властивій собі манері додав: "ви дізнаєтеся це до кінця тижня".

Сьогодні Трамп зробив ще одну різку заяву про Індію, але вже в контексті заочної суперечки із заступником голови російського Радбезу Дмитром Медведєвим.

Останній нервово відреагував на дедлайн американського президента для мирної угоди з Україною. І заявив, що кожен новий ультиматум - це нібито крок до війни між Росією і США.

Трамп пригадав тому його президентський термін, заявив про те, що Медведєв "ступив на дуже небезпечну територію" і порадив стежити за словами.

"Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки. Ми майже не ведемо бізнес з Індією... так само Росія і США майже не ведуть бізнес між собою", - додав президент.

Як на заяви Трампа відреагувала Індія

Заява Трампа з'явилася за кілька днів до закінчення терміну для нових торговельних угод. Індія однією з перших почала переговори зі США. Ще у квітні віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до цієї країни оголосив про погодження "кола повноважень" для переговорів.

Індія має одні з найвищих ввізних мит серед великих економік із середньою ставкою близько 17%. Вона давно використовує тарифи для захисту мільйонів своїх фермерів, які займаються натуральним господарством.

Торгівля сільгосп продукцією була головною перешкодою в переговорах. Індія висловлювала стурбованість через вирощені в США генетично модифіковані культури, а також ставлення США до молочних корів - шанованого символу в індуїстській культурі.

Уряд прем'єра Нарендри Моді "взяв до уваги" заяву Трампа і вивчає її наслідки.

"Уряд вживе всіх необхідних заходів для захисту наших національних інтересів, як це було у випадку з іншими торговельними угодами", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, за даними Reuters, незважаючи на те, що до дедлайну ще доба, вже є перші наслідки. Зокрема, державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum і Mangalore Refinery вже припинили закупівлі російської нафти.

З минулого тижня вони роблять ставки на нафту з країн Близького Сходу та Західної Африки. Компанії та міністерство нафти Індії поки офіційно не коментують ситуацію. Але відомо, що на частку державних заводів припадає понад 60% нафтопереробних потужностей країни.

Чи може рішення Трампа бути частиною його стратегії щодо України

Заяви Трампа на адресу Індії прозвучали після того, як раніше він дав Росії десятиденний термін для припинення бойових дій в Україні. Дедлайн спливає наступного тижня - 8 серпня.

Дональд Трамп дедалі більше розчаровується у Володимирі Путіні, оскільки його війська б'ють ракетами та ударними дронами по тилових українських містах і продовжують наступ, підриваючи мирні зусилля Білого дому. Якщо мирної угоди не буде, проти покупців російської нафти буде введено вторинні санкції у вигляді підвищених мит.

На цьому тлі з'явилася думка, що рух Трампа в бік мит для Індії став частиною його нової стратегії на припинення війни в Україні.

Зокрема, введення тарифів проти партнерів Росії, які допомагають її економіці триматися на плаву, зберігати військовий потенціал і фінансувати війну, може бути елементом політики тиску з метою змусити Путіна по-справжньому сісти за стіл переговорів. Тобто натиснути на Кремль через його союзників.

Однак дослідницька компанія ClearView Energy Partners (Вашингтон, округ Колумбія) схиляється до того, що коментарі Трампа щодо Індії можуть бути скоріше тиском на досягнення двосторонньої торговельної угоди, ніж спробою реально вплинути на Росію.

"Тим не менш, торговий тиск сьогодні не виключає мирного тиску завтра, і ми б не ставили проти додаткового прогнозу економічної сили покупців російської сирої нафти", - йдеться в аналітичній записці.

Вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів просуває українська сторона. Згідно з цією стратегією, щойно Москва перестане отримувати, зокрема, доходи за свою дешеву нафту, вона погодиться на переговори і припинення війни.

Проблема в тому, що самі по собі ці санкції не є гарантією досягнення миру. Однак у комплексі з ширшими заходами можуть стати важливим фактором тиску на Путіна.

Зокрема, якщо вони спрацюють ефективно, то реально можуть скоротити доходи Кремля. Ключовий момент - чи погодиться на такі обмеження Індія, а з нею і Китай як найбільший торговельний партнер Росії, або почнуть шукати обхідні шляхи.

Поки ж Москва демонструє, що їй байдуже і лише посилює ракетні та дронові удари по Україні. І реальних ознак того, що хоча б це може припинитися після 8 серпня або санкційних кроків Трампа, немає.

При підготовці використовувалися публікації Reuters, Politico, Axios і Newsweek.