Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп похизувався вигодою для США від війни в Ірані

16:05 12.03.2026 Чт
2 хв
Світові ціни на нафту підлетіли через конфлікт з Іраном, і США можуть на цьому заробити
aimg Марія Науменко
фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що зростання світових цін на нафту на тлі конфлікту з Іраном означає більші прибутки для Сполучених Штатів.

Коментуючи ситуацію на енергоринку станом на 12 березня, Трамп визнав, що подорожчання нафти створило додаткові економічні вигоди для США.

Водночас американський лідер наголосив, що ключовим пріоритетом Вашингтона залишається недопущення того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Як війна в Ірані вплинула на енергоринок

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по країнах Близького Сходу - під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан і Туреччина.

На тлі загострення Іран заблокував проходження суден через Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Це спричинило різке зростання світових цін на нафту та подорожчання логістики через підвищення вартості пального.

Крім того, з'являлися чутки, що Іран міг замінувати Ормузьку протоку. У Пентагоні заявили, що у разі підтвердження цієї інформації США можуть завдати ударів по іранських суднах у регіоні.

Водночас Тегеран попередив, що якщо США та Ізраїль не припинять атаки, ціна нафти може зрости до 200 доларів за барель.

Натомість Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

