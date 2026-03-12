Трамп похизувався вигодою для США від війни в Ірані

Коментуючи ситуацію на енергоринку станом на 12 березня, Трамп визнав, що подорожчання нафти створило додаткові економічні вигоди для США.

Водночас американський лідер наголосив, що ключовим пріоритетом Вашингтона залишається недопущення того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Як війна в Ірані вплинула на енергоринок

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран почав завдавати ударів по країнах Близького Сходу - під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан і Туреччина.

На тлі загострення Іран заблокував проходження суден через Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Це спричинило різке зростання світових цін на нафту та подорожчання логістики через підвищення вартості пального.

Крім того, з'являлися чутки, що Іран міг замінувати Ормузьку протоку. У Пентагоні заявили, що у разі підтвердження цієї інформації США можуть завдати ударів по іранських суднах у регіоні.